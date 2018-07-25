«Кирдык» пришел красивому и необыкновенному острову в Приморье

Жители Приморья бьют тревогу из-за внезапного строительства на живописном острове возле Владивостока , сообщает PRIMPRESS.

«Острову Папенберга кирдык короче. Сегодня на него высадился «десант» из кучи стройматериалов, баулов, дизеля, грязных матрасов. Остров маленький, красивый, необыкновенный, как игрушечный… Все свободные 20 кв. метров острова теперь завалены строительными материалами», — рассказали очевидцы, слова которых опубликованы в паблике dps_kontrok125rus.

По их словам, первыми «неладное» заметили SUP-серферы, которые «с круглыми глазами» наблюдали за происходящим.

Одна из спортсменок поинтересовалась у рабочих, что они делают, на что те ответили: «Беседку строим, будем людей шашлыком кормить». На вопрос, есть ли у них разрешение, один из рабочих сказал: «Слушай, иди отсюда, а. Плыви дальше».

«Я очень надеюсь, что этих гадов выдворят с острова в самое ближайшее время.. Но реально понимаю, что те кучи стройматериалов и мусора, что они навезли, долго еще будут на островке. Или быстрее собраться саперами и веслами побить строителей?», — задается вопросом женщина.

Остров Папенберга расположен в бухте Новик Русского острова, у входа в бухту Трудовую. Площадь острова составляет всего около 0,31 га, длина — около 90 м, а ширина — около 50 м. Интересен тем, что является «островом внутри острова», так как бухта Новик глубоко вдается в северо-восточную часть острова Русский.