На Родосе сильный пожар угрожает крупнейшему городу острова

Греции тушат сильный пожар, возникший днем в пригороде города Родос на одноименном острове в Эгейском море, сообщила Пожарная охрана страны на своей странице в микроблоге Twitter.

Пожар возник при невыясненных обстоятельствах на склоне горы Монте-Смит на окраине Родоса недалеко от восстановленного античного стадиона. В районе сейчас дует сильный ветер, распространяющий пламя пожара, охватившего кустарник и небольшие деревья.

Тушением занимаются 20 пожарных на десяти машинах. С воздуха им помогает вертолет, он сбрасывает воду на очаг возгорания.

Свое название гора получила по имени британского адмирала сэра Сиднея Смита, который установил на ней наблюдательный пункт, чтобы следить за действиями французского флота во время войны между Францией Турцией в XIX веке. Тогда остров принадлежал Османской империи, с которой англичане объединились против Наполеона. В 1802 году их корабли базировались у берегов Родоса как раз под командованием Смита.

Итальянцы, управлявшие островом с 1912-го по 1943 год, поначалу называли гору Монте-Сан-Стефано, но в конечном итоге вернули ей прежнее название.

У горы расположен реконструированный Пифийский стадион III века до н. э., на котором проводились спортивные соревнования в честь главного праздника древних родосцев, посвященного богу Солнца — Гелиосу.

Напомним, в Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до 38–40 градусов. В результате в понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров (в районе города Кинета в 50 километрах от Афин, в восточной Аттике и в районе городка Каламос), которые в итоге привели к гибели людей. По последним данным, жертвами стихии стали 79 человек, еще 187 человек, в том числе 23 ребенка, пострадали.

Кроме Родоса крупные лесные пожары сейчас зафиксированы и в других районах Греции: три очага в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит, но там они не представляют опасности для населенных пунктов. Пожарные второй день усиленно пытаются справиться с ними.

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