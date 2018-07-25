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Эвакуация проведена в торговом центре W на юге Москвы после сообщения о задымлении
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Эвакуация проведена в торговом центре W на юге Москвы после сообщения о задымлении 

Агентство «Москва» 1 час назад
В торговом центре W, расположенном в столичном районе районе Бирюлево Восточное, проведена эвакуация после информации о задымлении, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение о том, что в торговом центре W по адресу: ул. Бирюлевская, д. 51 якобы произошло задымление. Из-за этого из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей», — рассказал собеседник агентства.
При этом в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили Агентству «Москва», что спасатели прибыли по указанному адресу, однако признаков возгорания в здании не обнаружено.
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