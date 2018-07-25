Эвакуация проведена в торговом центре W на юге Москвы после сообщения о задымлении

В торговом центре W, расположенном в столичном районе районе Бирюлево Восточное, проведена эвакуация после информации о задымлении, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение о том, что в торговом центре W по адресу: ул. Бирюлевская, д. 51 якобы произошло задымление. Из-за этого из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей», — рассказал собеседник агентства.