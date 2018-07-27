Россиянам расскажут всё о катастрофах

Власти и МЧС отныне обязаны не только оперативно, но и детально информировать граждан о чрезвычайных ситуациях.

Что конкретно вправе знать население, уточняет постановление Правительства РФ от 18 июля 2018 года № 840 «О внесении изменений в Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Документ вступает в силу сегодня, 27 июля.

В случае возникновения ЧС органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций должны обеспечить оперативное оповещение граждан о параметрах, масштабах и поражающих факторах катастрофы, стихийного бедствия и прочих ЧП природного и техногенного характера.

Также власти и спасатели обязаны сообщать россиянам о правилах поведения в зоне ЧС, об отселении из пострадавших населённых пунктов, о праве на получение выплат и о порядке восстановления утраченных документов.

Согласно предыдущей редакции Положения, граждан могли информировать лишь о самом факте возникновения чрезвычайных ситуаций. Выдача подробностей оставлялась на усмотрение чиновников.

По данным МЧС России, за последние пять лет сложилась устойчивая положительная динамика в области защиты населения и территорий от ЧС. Количество пожаров снизилось на 14 процентов, число погибших в результате пожаров — на 25 процентов, травмированных — на 19 процентов. В короткие сроки ликвидированы более 1800 чрезвычайных ситуаций и спасены свыше 1,5 миллиона человек.