Ещё
Потоп после грозы парализовал Киев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян спасут от увольнений
Россиян спасут от увольнений

Потоп после грозы парализовал Киев 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Сильная гроза в Киеве значительно усложнила движение транспорта по дорогам столицы, а на некоторых трамвайных маршрутах полностью прекратилось движение.
Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал «112 Украина», отметив, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в центре города, где на некоторых улицах автомобили фактически «плавают» по ним, а подземные переходы затоплены.
В социальных сетях киевляне сообщают о крупном граде, который выпал в Шевченковском и Святошинском районах города и сравнивают силу ливня с тропическими дождями.
В данное время гроза продолжает бушевать в Киеве. Государственная служба по ЧС Украины сообщила, что из-за непогоды в стране остаются обесточенными 66 населенных пунктов.
Вести.Ru: последние новости
Легкомоторный самолет пропал на пути из Новосибирска в Томск Окрестности Мурманска продолжают гореть В Оренбуржье супруги-пенсионеры погибли в собственном доме из-за ливня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след218
Крымский мост начал отделяться от Крыма595
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске58
Россия пригрозила Грузии силой253
Заявление Лолиты грозит международным скандалом298
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение