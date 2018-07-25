Потоп после грозы парализовал Киев

Сильная гроза в Киеве значительно усложнила движение транспорта по дорогам столицы, а на некоторых трамвайных маршрутах полностью прекратилось движение.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал «112 Украина », отметив, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в центре города, где на некоторых улицах автомобили фактически «плавают» по ним, а подземные переходы затоплены.

В социальных сетях киевляне сообщают о крупном граде, который выпал в Шевченковском и Святошинском районах города и сравнивают силу ливня с тропическими дождями.

В данное время гроза продолжает бушевать в Киеве. Государственная служба по ЧС Украины сообщила, что из-за непогоды в стране остаются обесточенными 66 населенных пунктов.