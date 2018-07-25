Ливни, град и сильный ветер ожидаются в ряде регионов на Юге России 

АСТРАХАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с ожидаются до конца суток 25 июля и 26 июля в Калмыкии, а также в Волгоградской области и Симферополе. При этом в Сочи и Адыгее объявлено экстренное предупреждение о сильной жаре, сообщили в среду пресс-службы региональных ГУ МЧС России.
"В период с 15 до 17 часов и до конца суток 25 июля, а так же ночью и днем 26 июля местами в Калмыкии ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", — сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
По данным регионального главка МЧС, прогнозируется возникновение происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, размывом дамб, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, гибелью сельхозкультур, прорывами линий связи и электропередачи, валом деревьев.
Главное управление МЧС по Волгоградской области также объявило экстренное предупреждение до конца суток 25 июля из-за возможных ливней. Кроме того, сильные дожди, грозы, град и ветер до 18-23 м/с ожидаются в Симферополе.
Также действие штормового предупреждения о ливнях и сильном ветре сохраняется до конца суток 25 июля в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. При этом в Сочи и Адыгее распространено экстренное предупреждение о сильной жаре до 37-39 градусов.