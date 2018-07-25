Ливни, град и сильный ветер ожидаются в ряде регионов на Юге России

"В период с 15 до 17 часов и до конца суток 25 июля, а так же ночью и днем 26 июля местами в Калмыкии ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", — сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

По данным регионального главка МЧС, прогнозируется возникновение происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, размывом дамб, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, гибелью сельхозкультур, прорывами линий связи и электропередачи, валом деревьев.

Главное управление МЧС по Волгоградской области также объявило экстренное предупреждение до конца суток 25 июля из-за возможных ливней. Кроме того, сильные дожди, грозы, град и ветер до 18-23 м/с ожидаются в Симферополе.