Часть США ушла под воду из-за мощного шторма

Проливные дожди привели к мощному наводнению в американском штате Пенсильвания.

США сразу несколько штатов оказались во власти сильнейшего циклона, который принес с собой проливные дожди. Сильнее всего пострадала Пенсильвания. В результате наводнения в западной части штата под водой оказались припаркованные автомобили, частично затоплены дома. В результате непогоды погибла 64-летняя женщина. Ее смыло внезапным наводнением, сообщает Daily Mail.

Ранее ливневые дожди вызвали разрушительные наводнения в другом штате — Техасе. А северную часть Колорадо накрыло градом размером с теннисный мяч.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается только ухудшение погоды. На регион надвигается новый штормовой циклон.