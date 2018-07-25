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Часть США ушла под воду из-за мощного шторма
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Часть США ушла под воду из-за мощного шторма 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Проливные дожди привели к мощному наводнению в американском штате Пенсильвания.
В США сразу несколько штатов оказались во власти сильнейшего циклона, который принес с собой проливные дожди. Сильнее всего пострадала Пенсильвания. В результате наводнения в западной части штата под водой оказались припаркованные автомобили, частично затоплены дома. В результате непогоды погибла 64-летняя женщина. Ее смыло внезапным наводнением, сообщает Daily Mail.
Ранее ливневые дожди вызвали разрушительные наводнения в другом штате — Техасе. А северную часть Колорадо накрыло градом размером с теннисный мяч.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается только ухудшение погоды. На регион надвигается новый штормовой циклон.
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