В Эс-Сувейде произошел новый взрыв

Локальный информационный ресурс «Эс-Сувейда-24» сообщает о новом взрыве, произошедшем в сирийском городе. Корреспонденты уточняют, что местные жители преследуют одного из боевиков, совершивших нападение.