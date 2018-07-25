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В Эс-Сувейде произошел новый взрыв
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В Эс-Сувейде произошел новый взрыв 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Локальный информационный ресурс «Эс-Сувейда-24» сообщает о новом взрыве, произошедшем в сирийском городе. Корреспонденты уточняют, что местные жители преследуют одного из боевиков, совершивших нападение.
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