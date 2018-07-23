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Режим ЧС в Амурской области продлили до 27 июля
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Режим ЧС в Амурской области продлили до 27 июля 

ТАСС 23 июля 2018
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Амурской области 20 июля, продлен еще на пять дней, сообщил в понедельник врио губернатора Василий Орлов.
"Сегодня продлеваем региональный режим чрезвычайной ситуации до пятницы", — сказал он на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).
Режим ЧС на территории Приамурья был введен в связи с надвигающимся циклоном. По данным амурского гидрометцентра, интенсивные осадки в выходные дни прошли в 13 районах области. В ближайшее время в регионе установится жаркая погода, при высоких температурах не исключены локальные грозовые дожди, к концу недели ожидаются дожди, грозы, днем до плюс 27-29 градусов.
Паводки в Приамурье привели к подтоплению около сотни дворовых территорий в восьми селах Магдагачинского, Шимановского, Мазановского, Константиновского, Завитинского районов. Нарушено сообщение 40 участках автодорог общей протяженностью более 44 км, повреждены четыре моста.
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