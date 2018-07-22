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Гидрометцентр снова объявил штормовое в пострадавшем от паводков Забайкалье
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Гидрометцентр снова объявил штормовое в пострадавшем от паводков Забайкалье 

Газета.Ru 22 июля 2018
Синоптики объявили штормовое предупреждение из‐за дождей в Забайкалье, передает телеканал «360».
Ранее здесь из‐за паводков оказались затоплены административный центр ‐ Чита, города Шилка и Нерчинск, а также более двух десятков сел.
"Прогноз погоды на 23 июля. Штормовое предупреждение! Погоду в Забайкалье будет определять поле пониженного давления. Местами небольшие, кратковременные дожди, грозы", — говорится в сообщении, размещенном на сайте читинского гидрометцентра.
"Сотрудники МЧС России и работники аварийно-восстановительных бригад откачали более 30 тысяч кубометров воды. Благодаря этому освободилось 293 жилых дома и 218 придомовых территории", — ранее сообщили в МЧС Забайкалья.
Обильные дожди также вызвали подъем воды в реках Амурской области. Из‐за паводка в Ивановском, Магдагачинском и Мазановском районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
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