Гидрометцентр снова объявил штормовое в пострадавшем от паводков Забайкалье

Синоптики объявили штормовое предупреждение из‐за дождей в Забайкалье, передает телеканал «360». города Шилка и Ранее здесь из‐за паводков оказались затоплены административный центр ‐ Чита Нерчинск , а также более двух десятков сел. "Прогноз погоды на 23 июля. Штормовое предупреждение! Погоду в Забайкалье будет определять поле пониженного давления. Местами небольшие, кратковременные дожди, грозы", — говорится в сообщении, размещенном на сайте читинского гидрометцентра. "Сотрудники МЧС России и работники аварийно-восстановительных бригад откачали более 30 тысяч кубометров воды. Благодаря этому освободилось 293 жилых дома и 218 придомовых территории", — ранее сообщили в МЧС Забайкалья. Обильные дожди также вызвали подъем воды в реках Амурской области . Из‐за паводка в Ивановском, Магдагачинском и Мазановском районах ввели режим чрезвычайной ситуации.