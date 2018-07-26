В Новосибирске инвалида оставили на острове без питания и воды

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Следователи проводят проверку по факту оставления мужчины-инвалида на острове Коровий в Новосибирске без питания и воды, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в среду мужчина был обнаружен в критическом для жизни и здоровья состоянии одним из рыбаков. Приятель, с которым инвалид прибыл на остров, уплыл от него на лодке несколько дней назад и не вернулся, оставив мужчину с ограниченными возможностями без еды и воды.

"Следственными органами СУСК РФ по Новосибирской области проводится проверка по факту оставления в опасности мужчины-инвалида 1969 года рождения на острове Коровий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что после сигнала о помощи на остров прибыли спасатели, которые доставили инвалида на берег и передали медицинским работникам.