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В Дновском, Пыталовском, Дедовическом районах ремонтируют дороги
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В Дновском, Пыталовском, Дедовическом районах ремонтируют дороги 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Региональные дороги в Дновском, Дедовическом и Пыталовском районах приводятся в порядок.
По данным Управления автомобильных дорог Псковской области, дновский филиал предприятия укрепил асфальтобетонное покрытие на участках дорог Дедовичи — Дно — Костыжицы (между райцентром и дер. Филиппково) и Порхов — Дно (между дер. Должицы и Пригородный). Специалисты выполнили мелкозернистую поверхностную обработку локальными картами с применением черного щебня, продлевающую срок эксплуатации дорожного покрытия. Общая протяженность работ составила более 2 километров. На эти цели было направлено 1,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.
Кроме того, в рамках контракта «Псковавтодора» с подрядчиком по содержанию автомобильных дорог Пыталовского района идет ремонт трассы Пыталово — Пыталовские Хутора. На участке дороги, проходящем через поселок Пыталово, фрезеруют старый асфальт общей протяженностью порядка 1,5 километров и готовятся уложить новое дорожное покрытие. Стоимость работ составляет около 7 млн рублей.
Также «Псковавтодор» приступил к ремонту участка дороги в Дедовичском районе на трассе Красные Горки — Бакач общей стоимостью 5,6 млн рублей.
Средства на ремонты выделены из дорожного фонда Псковской области.
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