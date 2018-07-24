Чемпион мира по авиационной акробатике погиб в Подмосковье 

Легкомоторный самолет разбился в Серпуховском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой подмосковный главк МЧС. Информация о падении самолета ZLIN-326 поступила в экстренные службы примерно в 15:40 мск. Авиакатастрофа произошла в районе деревни Дракино, недалеко от аэродрома. При этом по данным источника «Интерфакса», одним из погибших при крушении оказался чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик. Представитель ГУ СКР по Москве Елена Марковская сообщила о гибели двоих человек, находившихся на борту самолета. По ее словам, организована доследственная проверка.
Игорь Турик в 2014 году стал чемпионом мира по авиационной акробатике на самолетах ЯК-52 в командных соревнованиях.