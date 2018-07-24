Чемпион мира по авиационной акробатике погиб в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в Серпуховском районе Московской области . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой подмосковный главк МЧС. Информация о падении самолета ZLIN-326 поступила в экстренные службы примерно в 15:40 мск. Авиакатастрофа произошла в районе деревни Дракино, недалеко от аэродрома. При этом по данным источника «Интерфакса» , одним из погибших при крушении оказался чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик. Представитель ГУ СКР по Москве Елена Марковская сообщила о гибели двоих человек, находившихся на борту самолета. По ее словам, организована доследственная проверка.

Игорь Турик в 2014 году стал чемпионом мира по авиационной акробатике на самолетах ЯК-52 в командных соревнованиях.