В Болгарии из-за ливней объявлен режим ЧС: есть первые жертвы

Болгарии из-за проливных дождей объявлен режим чрезвычайной ситуации. Один человек стал жертвой наводнения, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БГНЕС.

Проливные дожди обрушились в районе города Тетевен , что в итоге вызвало потоп. За сутки выпало около 100 мм осадков. В районе разрушены дороги и мосты, реки вышли из берегов. Кроме того, оказались затопленными подвалы и первые этажи многоэтажек, также нет электричества.

Власти объявили по территории всей Болгарии «желтый» уровень опасности из-за непогоды. Ожидается, что пик наводнения в районе Тетевена придется на ближайшие два дня.

Стоит отметить, что непогода наблюдается сейчас во многих странах. Так, на восточное побережье Китая обрушился тайфун «Ампила». Уже десятый в этом году.

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