Свердловское МЧС объявило предупреждение из-за высокой угрозы пожаров

Региональное МЧС объявило предупреждение из-за высокой угрозы пожаров вследствие жаркой погоды.

По данным синоптиков, 27 и 28 июля в большинстве районов Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность, а на севере и востоке опасность может быть чрезвычайной.

— Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнём. Практически во всех случаях возникновения пожаров — это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан, — заметили в пресс-службе регионального МЧС.

На сегодняшний день в 16 муниципальных образованиях Свердловской области установлен особый противопожарный режим. Согласно нему, запрещается разведение огня и выходы в лес. Чтобы ограничить походы людей в лес, полицейскими, сотрудниками МЧС и лесниками организовано патрулирование.

В связи с прогнозируемой пожароопасной обстановкой ГУ МЧС по Свердловской области просит уральцев ограничить выходы в лесную зону, воздержаться от разведение костров, не бросать непотушенные окурки и спички, не организовывать палы травы и ограничить проведение огневых работ.

При обнаружении пожара нужно немедленно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

В прошлом году МЧС также призывало уральцев быть осторожными с огнём из-за аномальной жары.