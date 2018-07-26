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Свердловское МЧС объявило предупреждение из-за высокой угрозы пожаров
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Свердловское МЧС объявило предупреждение из-за высокой угрозы пожаров 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Региональное МЧС объявило предупреждение из-за высокой угрозы пожаров вследствие жаркой погоды.
По данным синоптиков, 27 и 28 июля в большинстве районов Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность, а на севере и востоке опасность может быть чрезвычайной.
— Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнём. Практически во всех случаях возникновения пожаров — это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан, — заметили в пресс-службе регионального МЧС.
На сегодняшний день в 16 муниципальных образованиях Свердловской области установлен особый противопожарный режим. Согласно нему, запрещается разведение огня и выходы в лес. Чтобы ограничить походы людей в лес, полицейскими, сотрудниками МЧС и лесниками организовано патрулирование.
В связи с прогнозируемой пожароопасной обстановкой ГУ МЧС по Свердловской области просит уральцев ограничить выходы в лесную зону, воздержаться от разведение костров, не бросать непотушенные окурки и спички, не организовывать палы травы и ограничить проведение огневых работ.
При обнаружении пожара нужно немедленно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
В прошлом году МЧС также призывало уральцев быть осторожными с огнём из-за аномальной жары.
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