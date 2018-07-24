Ростуризм сообщил об отсутствии угрозы для российских туристов из-за пожаров в Греции

В регионе Аттика в Греции , где зарегистрировано несколько крупных лесных пожаров, находятся около двух тысяч туристов из России , в настоящий момент им ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«По информации туроператоров, в регионе Аттика находится порядка 2 тыс. организованных туристов из России. Обращений от них на горячую линию Ростуризма не поступало. На настоящий момент российским туристам в Греции ничего не угрожает», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Ростуризме напомнили, что в Греции в столичном регионе Аттика в районе Афин и Коринфа зарегистрировано несколько крупных лесных пожаров, на их ликвидацию направлено более 600 человек, в тушении задействовано около 300 единиц техники.

«В районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения», — добавили в Ростуризме.