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Второй за день взрыв прогремел в Кабуле
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Второй за день взрыв прогремел в Кабуле 

Говорит Москва 12 часов назад
Отмечается, что инцидент произошёл в районе Афшар возле полицейской академии. Ранее сообщалось о взрыве в этой же части афганской столицы. Подробности выясняются.
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