В Греции подтвердили гибель 49 человек при пожарах

"Число погибших на данный момент достигло 49 человек, ранены 156 взрослых, из них 11 находятся в критическом состоянии. Помимо этого госпитализированы 16 детей, их жизни вне опасности", — говорится в сообщении пожарной службы.

Сильнейшие пожары произошли на западе и на востоке столичного региона Аттика.

В районе поселения Мати на востоке Аттики были найдены тела 25 погибших, сообщают пожарные.

"Несмотря на немедленную и широкую мобилизацию пожарных сил, сильный ветер с порывами до 9 баллов по шкал Бофор и высокая скорость огня привели к быстрому распространению его на жилые районы, так что жители и гости не смогли убежать от огня, когда они находились в нескольких метрах от моря или в их машинах", — говорится в сообщении.

По данным пожарной службы, в Греции за сутки произошло 47 лесных пожаров, большинство были потушены на начальной стадии.