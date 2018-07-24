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В Греции подтвердили гибель 49 человек при пожарах
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В Греции подтвердили гибель 49 человек при пожарах 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пожарная служба Греции официально подтвердила гибель 49 человек в сильных пожарах за сутки.
"Число погибших на данный момент достигло 49 человек, ранены 156 взрослых, из них 11 находятся в критическом состоянии. Помимо этого госпитализированы 16 детей, их жизни вне опасности", — говорится в сообщении пожарной службы.
Сильнейшие пожары произошли на западе и на востоке столичного региона Аттика.
В районе поселения Мати на востоке Аттики были найдены тела 25 погибших, сообщают пожарные.
"Несмотря на немедленную и широкую мобилизацию пожарных сил, сильный ветер с порывами до 9 баллов по шкал Бофор и высокая скорость огня привели к быстрому распространению его на жилые районы, так что жители и гости не смогли убежать от огня, когда они находились в нескольких метрах от моря или в их машинах", — говорится в сообщении.
По данным пожарной службы, в Греции за сутки произошло 47 лесных пожаров, большинство были потушены на начальной стадии.
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