Среди жертв природных пожаров в Греции россиян нет

Среди погибших и пострадавших при пожарах в Греции нет граждан РФ , — сообщил старший советник посольства России в Афинах Владимир Майстренко в эфире телеканала «Россия 24».

Между тем, в ночь на 24 июля ситуация окончательно вышла из-под контроля. Положение в столичной области Аттика критическое. Огненный фронт с трех сторон движется к Афинам. Власти региона сообщают, по меньшей мере, о 50 погибших. Среди них много детей. Более 100 человек пострадали. Многие числятся пропавшими без вести.

В стране объявлен режим чрезвычайного положения. Полыхают несколько прибрежных курортных городов. Люди вынуждены на лодках и вплавь уходить в море, спасаясь от пламени. Всех спасенных береговая охрана доставляет в порт Рафина.

Остается неизвестно судьба группы туристов из Дании . На небольшом судне они покинули опасный район. Спасатели делают все, чтобы остановить продвижение огня, но пока им это не удается.

— Это трудный момент для Аттики, для Греции это трудная ночь. На данный момент более 600 пожарных и 300 единиц спецтехники ведут борьбу на трех больших фронтах, — рассказал сотрудник службы спасения Греции.

Число жертв лесных пожаров может увеличиться, связь с некоторыми регионами нарушена. Целые города оказались отрезаны огнём от соседних районов. Счет сгоревших домов и машин идёт на сотни. Афины практически на осадном положении. Принято решение эвакуировать часть жителей пригорода столицы.

Из-за плотного дыма отменены рейсы в международном аэропорту. Закрыты несколько автомагистралей. Нарушено движение пригородных поездов.