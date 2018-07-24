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Среди жертв природных пожаров в Греции россиян нет
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Среди жертв природных пожаров в Греции россиян нет 

Пятый канал 8 часов назад
Фото: Пятый канал
Среди погибших и пострадавших при пожарах в Греции нет граждан РФ, — сообщил старший советник посольства России в Афинах Владимир Майстренко в эфире телеканала «Россия 24».
Между тем, в ночь на 24 июля ситуация окончательно вышла из-под контроля. Положение в столичной области Аттика критическое. Огненный фронт с трех сторон движется к Афинам. Власти региона сообщают, по меньшей мере, о 50 погибших. Среди них много детей. Более 100 человек пострадали. Многие числятся пропавшими без вести.
В стране объявлен режим чрезвычайного положения. Полыхают несколько прибрежных курортных городов. Люди вынуждены на лодках и вплавь уходить в море, спасаясь от пламени. Всех спасенных береговая охрана доставляет в порт Рафина.
Остается неизвестно судьба группы туристов из Дании. На небольшом судне они покинули опасный район. Спасатели делают все, чтобы остановить продвижение огня, но пока им это не удается.
— Это трудный момент для Аттики, для Греции это трудная ночь. На данный момент более 600 пожарных и 300 единиц спецтехники ведут борьбу на трех больших фронтах, — рассказал сотрудник службы спасения Греции.
Число жертв лесных пожаров может увеличиться, связь с некоторыми регионами нарушена. Целые города оказались отрезаны огнём от соседних районов. Счет сгоревших домов и машин идёт на сотни. Афины практически на осадном положении. Принято решение эвакуировать часть жителей пригорода столицы.
Из-за плотного дыма отменены рейсы в международном аэропорту. Закрыты несколько автомагистралей. Нарушено движение пригородных поездов.
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