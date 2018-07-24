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Тайфун «Ампил» в ближайшее время обрушится на Хабаровский край
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Тайфун «Ампил» в ближайшее время обрушится на Хабаровский край 

Дальний Восток 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
Тайфун «Ампил», который ранее вызвал ливни, грозы и сильный ветер на востоке Китая, движется на Дальний Восток и принесет проливные дожди в Хабаровский край. Об этом сообщает во вторник Примгидромет.
«Завтра в первой половине дня он пройдёт город Харбин и к вечеру окажется над Хабаровском, далее повернёт на восток и несколько севернее Советской Гавани уйдёт на Сахалин и в Охотское море. Таким образом, основные проливные дожди, связанные с бывшим тайфуном, выпадут на территории Хабаровского края. В северных и центральных районах Приморья дожди будут слабее и серьёзной угрозы рекам пока не создадут», — приводятся в сообщении слова главы Примгидромета Бориса Кубая.
22 июля тайфун «Ампил» накрыл Восточный Китай: Шанхай, провинции Цзянсу и Чжэцзян. Затем он сместился в северо-западном направлении к провинции Шаньдун, принеся туда ливни, грозы и ветер до 28,5 м/с. Во вторник власти китайской столицы объявили оранжевый (повышенный) уровень опасности в ряде районов города из-за сильных дождей, обрушившихся на Пекин.
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