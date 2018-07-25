Ослабевший тайфун из Китая принес дожди в Хабаровский край и соседние регионы

Сильные дожди отмечаются в части районов Хабаровского края , в Еврейской АО и на юге Приамурья, осадки принес ослабевший тайфун, пришедший с территории Китая . Об этом ТАСС сообщили в среду в Дальневосточном гидрометцентре.

«Дожди сейчас отмечаются на юге Амурской области , в Еврейской АО, а также в Хабаровске , в Верхнебуреинском районе, в районе имени Полины Осипенко , в западной части Хабаровского края. Влияние на погоду в регионах оказывают остатки тайфуна, зародившегося на экваторе, прошедшего через Вьетнам Таиланд и Китай», — сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Она отметила, что наиболее интенсивные дожди пройдут в ночь на четверг, в основном в Хабаровском, Комсомольском, Нанайском районах.

По данным МЧС России по Хабаровскому краю, сильные дожди могут привести к нарушениям в работе объектов ЖКХ и энергетики, к подтоплению пониженных участков местности, размыву грунтовых местных дорог, улиц в городах и подвалов домов.

Из-за сильных дождей, а также смещающегося к Хабаровску из Забайкалья гребня паводка, ожидается повышение уровня воды в Амуре. У Хабаровска уровень воды к началу августа может достигнуть отметок до 480−550 см при критериях опасного явления 600 см. Может подтопить сенокосы, посевы, дороги, линии связи, дачные участки на островах у города и других населенных пунктов.