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Ослабевший тайфун из Китая принес дожди в Хабаровский край и соседние регионы
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Ослабевший тайфун из Китая принес дожди в Хабаровский край и соседние регионы 

Дальний Восток 3 часа назад
Фото: Дальний Восток
Сильные дожди отмечаются в части районов Хабаровского края, в Еврейской АО и на юге Приамурья, осадки принес ослабевший тайфун, пришедший с территории Китая. Об этом ТАСС сообщили в среду в Дальневосточном гидрометцентре.
«Дожди сейчас отмечаются на юге Амурской области, в Еврейской АО, а также в Хабаровске, в Верхнебуреинском районе, в районе имени Полины Осипенко, в западной части Хабаровского края. Влияние на погоду в регионах оказывают остатки тайфуна, зародившегося на экваторе, прошедшего через Вьетнам, Таиланд и Китай», — сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
Она отметила, что наиболее интенсивные дожди пройдут в ночь на четверг, в основном в Хабаровском, Комсомольском, Нанайском районах.
По данным МЧС России по Хабаровскому краю, сильные дожди могут привести к нарушениям в работе объектов ЖКХ и энергетики, к подтоплению пониженных участков местности, размыву грунтовых местных дорог, улиц в городах и подвалов домов.
Из-за сильных дождей, а также смещающегося к Хабаровску из Забайкалья гребня паводка, ожидается повышение уровня воды в Амуре. У Хабаровска уровень воды к началу августа может достигнуть отметок до 480−550 см при критериях опасного явления 600 см. Может подтопить сенокосы, посевы, дороги, линии связи, дачные участки на островах у города и других населенных пунктов.
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