Уровень воды в четырех крупных реках в провинции Хэйлуцзян остается повышенным

Харбин , 24 июля / Синьхуа / — Как сообщили в Управлении водного хозяйства провинции Хэйлунцзян на севере-востоке Китая, в связи с обильными осадками и рядом других причин уровень воды в четырех крупных реках в этой провинции оказывается выше по сравнению с тем же периодом предыдущих лет. Пик паводка, образовавшегося в главном течении реки Хэйлунцзян /Амур/, сейчас проходит через город Хэйхэ.

После наступления паводкового сезона количество осадков в провинции Хэйлунцзян на 29 проц. превышает норму. По состоянию на 23 июля, уровень воды в главных реках провинции — Хэйлунцзян, Нэньцзян, Сунхуацзян и Усулицзян — на 0,33-4,52 метра превышает показатели аналогичного периода прошлых лет.

В 8:00 23 июля уровень воды на участке главного русла реки Хэйлунцзян между волостью Оупу уезда Хума и поселком Шэнли уезда Суньу оказался на 0-1,13 метра выше критической отметки. На настоящий момент пик паводка достиг Хэйхэ и равномерно проходит через город.

По прогнозу метеослужбы провинции Хэйлунцзян, с 24 по 26 июля на большей части территории провинции ожидаются сильные дожди. На юго-востоке города Хэйхэ, на севере городов Цицикар, Суйхуа и Харбин, а также в городах Ичунь и Хэган количество осадков достигнет 100-200 мм.

Метеослужба провинции Хэйлунцзян предупредила о необходимости в связи с сильными осадками, наблюдавшимися в последнее время в провинции, принять эффективные меры для обеспечения безопасности водохранилищ и противодействия возможным бедствиям геологического характера. -0-