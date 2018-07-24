Ещё
Уровень воды в четырех крупных реках в провинции Хэйлуцзян остается повышенным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень воды в четырех крупных реках в провинции Хэйлуцзян остается повышенным 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Харбин, 24 июля /Синьхуа/ — Как сообщили в Управлении водного хозяйства провинции Хэйлунцзян на севере-востоке Китая, в связи с обильными осадками и рядом других причин уровень воды в четырех крупных реках в этой провинции оказывается выше по сравнению с тем же периодом предыдущих лет. Пик паводка, образовавшегося в главном течении реки Хэйлунцзян /Амур/, сейчас проходит через город Хэйхэ.
После наступления паводкового сезона количество осадков в провинции Хэйлунцзян на 29 проц. превышает норму. По состоянию на 23 июля, уровень воды в главных реках провинции — Хэйлунцзян, Нэньцзян, Сунхуацзян и Усулицзян — на 0,33-4,52 метра превышает показатели аналогичного периода прошлых лет.
В 8:00 23 июля уровень воды на участке главного русла реки Хэйлунцзян между волостью Оупу уезда Хума и поселком Шэнли уезда Суньу оказался на 0-1,13 метра выше критической отметки. На настоящий момент пик паводка достиг Хэйхэ и равномерно проходит через город.
По прогнозу метеослужбы провинции Хэйлунцзян, с 24 по 26 июля на большей части территории провинции ожидаются сильные дожди. На юго-востоке города Хэйхэ, на севере городов Цицикар, Суйхуа и Харбин, а также в городах Ичунь и Хэган количество осадков достигнет 100-200 мм.
Метеослужба провинции Хэйлунцзян предупредила о необходимости в связи с сильными осадками, наблюдавшимися в последнее время в провинции, принять эффективные меры для обеспечения безопасности водохранилищ и противодействия возможным бедствиям геологического характера. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
По меньшей мере 6 человек погибли при стрельбе на похоронах в Мексике На китайский мегаполис Шанхай обрушился тайфун "Ампил" В Индонезии затонуло рыбацкое судно, в результате 6 человек погибло и 7 получили ранения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции208
Основательница Femen покончила с собой55
Основательница Femen покончила с собой56
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов51
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую204
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение