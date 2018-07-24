Энергетики восстановили электроснабжение в семи селах на Алтае после штормового ветра

БАРНАУЛ , 24 июля. / ТАСС /. Штормовой ветер в ночь на вторник оставил без электроснабжения семь сел в трех районах Алтайского края , сносил крыши и валил деревья. В настоящее время энергоснабжение восстановлено, на месте работает комиссия по оценке ущерба, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Нарушения электроснабжения были в семи селах Тогульского, Солтонского и Целинного районов, на данный момент электричество подключено. Спасатели ведут работы по устранению последствий стихии. Наибольший ущерб получил Целинный район — там работает специальная группа для оценки ущерба", — сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по региону, во время урагана падали деревья, снесло крышу со школы и многоквартирного дома.

Ранее в Алтайском крае было передано штормовое предупреждение. С начала лета в регионе несколько раз проходили сильные штормовые ветры — пострадали особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», город Барнаул, поселок Затон.