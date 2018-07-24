Энергетики восстановили электроснабжение в семи селах на Алтае после штормового ветра 

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Штормовой ветер в ночь на вторник оставил без электроснабжения семь сел в трех районах Алтайского края, сносил крыши и валил деревья. В настоящее время энергоснабжение восстановлено, на месте работает комиссия по оценке ущерба, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Нарушения электроснабжения были в семи селах Тогульского, Солтонского и Целинного районов, на данный момент электричество подключено. Спасатели ведут работы по устранению последствий стихии. Наибольший ущерб получил Целинный район — там работает специальная группа для оценки ущерба", — сообщили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС по региону, во время урагана падали деревья, снесло крышу со школы и многоквартирного дома.
Ранее в Алтайском крае было передано штормовое предупреждение. С начала лета в регионе несколько раз проходили сильные штормовые ветры — пострадали особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», город Барнаул, поселок Затон.