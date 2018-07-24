Производственная активность в Японии замедлилась до минимума за 20 месяцев

Москва , 24 июля — «Вести. Экономика». Производственная активность в Японии в июле росла минимальными темпами за более чем 1,5 года, показали предварительные данные Markit/Nikkei.

Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

Результаты опроса указывают на то, что усиление торговой напряженности начинает влиять на основные страны-экспортеры, пишет Reuters

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в обрабатывающих отраслях Японии в июле опустился с 53 до 51,6 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

Индекс остался выше уровня 50 пунктов 23-й месяц подряд, но упал до минимума с ноября 2016 года.

"Предварительные результаты исследования указывают на замедление темпов роста в производственном секторе Японии в начале третьего квартала после высоких показателей, наблюдавшихся до сих пор в этом году", — сообщил экономист IHS Markit Джо Хэйс.

"Новые заказы росли гораздо более слабыми темпами и в целом оставались стабильными, в то время как экспортный спрос, несмотря на дальнейшее снижение курса иены, ухудшился второй месяц подряд", — добавил он.

Предварительный индекс новых заказов упал до 50,1 пункта с 52,7 в июне, достигнув самого низкого уровня с сентября 2016 года.