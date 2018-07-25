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Хабаровск ушел под воду из-за обрушившихся на край циклонов
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Хабаровск ушел под воду из-за обрушившихся на край циклонов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На Хабаровский край и Еврейскую автономную область в ближайшие дни обрушатся сразу два циклона, один из которых — тайфун «Ампил».
На Хабаровский край обрушился тропический циклон, превративший улицы Хабаровска в реки. Вскоре его догонит и второй циклон, сообщили в Дальневосточном управлении МЧС.
«Хабаровск снова в воде. В считанные минуты улицы краевой столицы просто утонули», — пишет пользователь khabkorr в Instagram.
Синоптики прогнозируют сильные дожди. По их словам, в регион подойдет тайфун «Ампил» к вечеру среды, поэтому дожди станут сильнее. Такая же ситуация ожидается и в Еврейской области.
Ранее метеорологи прогнозировали, что тайфун пойдет на Приморье, однако он сменил направление и двинулся в сторону Хабаровска.
«Пешеходы кое-где уже идут по колено в воде, а автомобили возомнили себя круизными лайнерами и со всего маху так и норовят обрызгать с ног до головы идущих по тротуару еще сухих горожан», — добавила местная жительница.
МЧС предупреждает жителей Хабаровского края о вероятном подтоплении дорог и разливе рек в связи с непогодой.
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