Хабаровск ушел под воду из-за обрушившихся на край циклонов

На Хабаровский край обрушился тропический циклон, превративший улицы Хабаровска в реки. Вскоре его догонит и второй циклон, сообщили в Дальневосточном управлении МЧС.

Хабаровск снова в воде. В считанные минуты улицы краевой столицы просто утонули», — пишет пользователь khabkorr в Instagram.

Синоптики прогнозируют сильные дожди. По их словам, в регион подойдет тайфун «Ампил» к вечеру среды, поэтому дожди станут сильнее. Такая же ситуация ожидается и в Еврейской области.

Ранее метеорологи прогнозировали, что тайфун пойдет на Приморье, однако он сменил направление и двинулся в сторону Хабаровска.

«Пешеходы кое-где уже идут по колено в воде, а автомобили возомнили себя круизными лайнерами и со всего маху так и норовят обрызгать с ног до головы идущих по тротуару еще сухих горожан», — добавила местная жительница.