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В Приамурье объявлено штормовое предупреждение
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В Приамурье объявлено штормовое предупреждение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ГТРК "Амур"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области, 25 июля в регионе ожидаются очень сильные дожди и грозы, информирует областное управление МЧС.
"Штормовое и экстренное предупреждение. Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 25 июля местами в Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами, при грозе местами усиление ветра в порывах до 17-22 метра в секунду", — сообщает региональный главк МЧС, специалисты предупреждают, что сильные дожди смогут вызвать повышение уровней воды в реках.
"Местным органам власти необходимо усилить наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы МЧС России об изменении обстановки", — подчеркивается в информации.
В понедельник врио губернатора Приамурья Василий Орлов сообщил журналистам, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в области, пострадавшей от дождевого паводка, решено продлить режим ЧС до пятницы.
По данным Орлова, на понедельник в регионе были подтоплены 29 домохозяйств, угрозы жизни и здоровью людей нет, население не эвакуировали. Жители Приамурья, которые потеряли из-за дождевого паводка урожай, получат по 10 тысяч рублей. Выплаты получат и те, в чьих домах вода поднялась выше уровня пола, в этом случаи компенсация составит до 70 тысяч рублей. Предварительно, паводок нанес ущерб дорогам области на сумму около 400 миллионов рублей.
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