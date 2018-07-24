В Оренбуржье за неделю произошло 33 пожара, погиб один человек

Оренбургской области с 16 по 22 июля произошло 33 пожара, в результате пострадал 1 человек и 1 погиб. Такие данные опубликовали в ГУ МЧС региона. По статистике, причинами возгораний становятся чаще всего: поджоги, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, неосторожность при курении. Так, 21 июля в селе Новосимбирка Кувандыкского городского округа погибла пенсионерка. Пожар возник из-за недостатка конструкции и изготовления электрооборудования. В этот же день произошел пожар в Кувандыке на ул. М. Жукова. Из-за поджога угарным газом отравилась женщина.