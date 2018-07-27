Свыше двух тысяч домов пострадали из-за пожаров в Греции

По последним данным жертвами трагедии стали 86 человек.

Пожары бушевали в окрестностях Афин. По одной из версий, они были вызваны поджогом. Огонь быстро распространился из-за жары и сильных порывов ветра.