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Свыше двух тысяч домов пострадали из-за пожаров в Греции
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Свыше двух тысяч домов пострадали из-за пожаров в Греции 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Русские Афины
По последним данным жертвами трагедии стали 86 человек.
Пожары бушевали в окрестностях Афин. По одной из версий, они были вызваны поджогом. Огонь быстро распространился из-за жары и сильных порывов ветра.
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