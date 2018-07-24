В Израиле опасаются мощного землетрясения, какие бывают раз в столетие 

Местные власти стараются подготовиться к возможному сценарию катастрофы. Далеко не все люди знают о том, что данное государство находится на стыке тектонических плит и природные катаклизмы, такие как землетрясение происходят довольно часто. Однако, мощнейшие сейсмические сдвиги происходят примерно каждые сто лет. В последнее время в Израиле фиксируют подземные толчки, но сила их небольшая, к счастью. Но в истории страны остались записи о двух крупнейших землетрясениях, которые произошли в 19 и 20 веках и с разницей в 90 лет. Последнее было в 1927 году, т. е. 91 год назад и сила составила около шести баллов по шкале Рихтера. Тогда были разрушены многие города Израиля и учёные опасаются повторение событий, поэтому хотят заранее подготовится к сценарию катастрофы. 14 лет назад один из учёных просчитал возможные жертвы и количество беженцев в случае мощного землетрясения в Израиле и цифры поражают. Около 400 тысяч людей могут стать беженцами, а более пятнадцати тысяч человек покинут этот мир. Прогноз не обнадеживает и остается надеяться на лучшее.