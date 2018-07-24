Лопес Обрадор хочет предложить самолет президента Мексики лидерам других государств

МЕХИКО , 24 июля. / ТАСС /. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, победитель президентских выборов в Мексике , собирается предложить самолет главы этого государства Boeing 787-8 Dreamliner лидерам других стран. Об этом он сообщил в понедельник журналистам в Мехико. Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря.

"Я поговорю с президентами, если это необходимо, с председателями правительств и главами государств, — цитирует политика газета El Universal, — насколько им интересен самолет президента и другие воздушные суда". Он добавил, что если этот флот удастся продать, то не нужно будет нести расходы на его операционную деятельность и обслуживание.

Стоимость мексиканского президентского лайнера составляет, по разным оценкам, от $350 млн до $580 млн Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании обещал продать самолет в случае своей победы.

Будущий президент также сообщил, что в октябре намерен организовать всенародный опрос граждан о судьбе нового аэропорта города Мехико. На рассмотрение мексиканцев будет вынесено три варианта: продолжить его строительство, передать проект частным инвесторам или возвести две новых взлетно-посадочных полосы на авиабазе Санта-Лусия в штате Мехико.

Лопес Обрадор обнародовал приоритетные проекты своего будущего правительства. В их число вошли планы по строительству дорог в ряде регионов, повышению доступности интернета, восстановлению инфраструктуры и жилья после разрушительных землетрясений осени 2017 года, а также оказанию помощи наименее обеспеченным слоям населения на всей территории страны.