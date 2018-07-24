Ещё
Лопес Обрадор хочет предложить самолет президента Мексики лидерам других государств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лопес Обрадор хочет предложить самолет президента Мексики лидерам других государств 

ТАСС 3 часа назад
МЕХИКО, 24 июля. /ТАСС/. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, победитель президентских выборов в Мексике, собирается предложить самолет главы этого государства Boeing 787-8 Dreamliner лидерам других стран. Об этом он сообщил в понедельник журналистам в Мехико. Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря.
"Я поговорю с президентами, если это необходимо, с председателями правительств и главами государств, — цитирует политика газета El Universal, — насколько им интересен самолет президента и другие воздушные суда". Он добавил, что если этот флот удастся продать, то не нужно будет нести расходы на его операционную деятельность и обслуживание.
Стоимость мексиканского президентского лайнера составляет, по разным оценкам, от $350 млн до $580 млн Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании обещал продать самолет в случае своей победы.
Будущий президент также сообщил, что в октябре намерен организовать всенародный опрос граждан о судьбе нового аэропорта города Мехико. На рассмотрение мексиканцев будет вынесено три варианта: продолжить его строительство, передать проект частным инвесторам или возвести две новых взлетно-посадочных полосы на авиабазе Санта-Лусия в штате Мехико.
Лопес Обрадор обнародовал приоритетные проекты своего будущего правительства. В их число вошли планы по строительству дорог в ряде регионов, повышению доступности интернета, восстановлению инфраструктуры и жилья после разрушительных землетрясений осени 2017 года, а также оказанию помощи наименее обеспеченным слоям населения на всей территории страны.
ТАСС: последние новости
Площадь природных пожаров в ЯНАО увеличилась за сутки более чем в десять раз Военные экологи собрали на острове Врангеля более 90 тонн металлолома Обрушившийся под Самарой гараж находился в частной собственности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну517
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»47
Названа «единственная» договоренность США и РФ
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»15
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение