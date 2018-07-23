Между пожарами и потопами. Погода на планете устроила летнюю «истерику»

Жители Земли в очередной раз испытывают на себе непредсказуемость погоды. В Швеции бушуют пожары, Япония задыхается от аномальной жары, Краснодар Читу затапливает, а в Норильске выпал июльский снег. О погоде далеко и близко — в материале «360».

Пожары

Противопожарные службы Швеции борются с горящими лесами. Из-за сухой и жаркой погоды в стране начались сильнейшие пожары. На значительной части территории государства температура воздуха достигла +30 градусов при минимальном объеме осадков.

По состоянию на 23 июля экстренные службы страны уже зафиксировали около 50 очагов возгорания. Кроме того, засуха привела к снижению уровня воды на шведских ГЭС и значительно осложнила сельскохозяйственные работы.

ФРГ и Шведские власти обратились к руководству Евросоюза за помощью. Некоторые страны уже направили свои пожарные расчеты в зоны бедствия. Польша отправила 139 человек, а Франция Дания — свыше 100 пожарных. Кроме этого, Италия , Франция и Португалия выделили для Швеции пожарные самолеты, а Норвегия , ФРГ и Литва — вертолеты.

Япония также находится в зоне аномальной жары. Тут погода ударила не по угодьям, а по людям. В Киото 22 июля температура воздуха подскочила до +38. Уже погибли 13 человек. Из них семь умерли от теплового удара. По всей стране жителей госпитализируют из-за высокой температуры воздуха.

Специалисты призвали население не выходить на улицы без крайней необходимости, а также воздержаться от излишней активности.

Огонь накрыл и Заполярье. За несколько часов МЧС России 36 раз сбросило воду на очаги возгорания. Временно было перекрыто движение на дороге «Лотта» с 131 по 230 километр.

Местным жителям до сих пор запрещено находиться в лесу. Для борьбы с огнем задействовали все силы МЧС, Минприроды , Северного флота.

Совместными силами авиации МЧС России, пожарных Мурманской авиационной охраны лесов, авиадесантников из Архангельской и Вологодской областей и Республики Коми , военнослужащих Министерства обороны и добровольцев за прошедшие сутки удалось ликвидировать три природных пожара. Еще три локализованы. Продолжается тушение 10 пожаров в тундровой и лесной зонах Мурманской области

Самолет Ил-76 сбросил на горящие гектары более 200 тонн воды. Эпицентр лесных пожаров находится на границе с Финляндией . Распространению пламени способствует сильный ветер и жаркая погода, которая установилась в регионе. К тушению привлекли также вертолет Ми-8.

Население региона тоже пострадало от огня. Более 27 тысяч человек, проживающих на территории Печенгского района Мурманской области, остались без энергоснабжения. Специалисты пообещали завершить восстановительные работы к понедельнику.

Потопы

На Тольятти обрушился проливной дождь. Из-за проблем с ливневками город затопило. Пассажирам общественного транспорта пришлось вылезать из автобусов через окна и водительские двери. Движение трамваев приостановлено. А несколько детских площадок и вовсе полностью погрузились под воду.

Местные не унывают и используют свой шанс развлечься. Ребята воспользовались тем, что город превратился в Венецию , схватили надувной матрас и отправились путешествовать по затопленным улицам.

России погода действительно имеет своеобразное чувство юмора. В этот раз досталось Норильску. Погода там и так довольно жестока, поэтому когда 20 июля в городе выпал мокрый снег, горожане не удивились.

Краснодарском крае уже несколько дней подряд не прекращаются сильнейшие дожди. Ливни вкупе с грозой и сильным ветром — до 25 метров в секунду — вынуждают местное население сидеть дома. Метеорологи предупреждают, что неблагоприятная погода сохранится до 23 июля включительно.

По данным краевого ГУ МЧС, многие реки вышли из берегов, повысился уровень в бассейне реки Кубань в юго-восточной части области, а также в реках Адыгеи и на Черноморском побережье. Власти призывают население быть осторожнее, держаться подальше от деревьев и шатких конструкций. А лучше просто остаться дома.

В середине июля сильнейший ливень обрушился и на Волгоград . Подземные стоковые коммуникации города оказались не готовы к экстремальной погоде, и улицы мгновенно погрузились под воду. Например, 15 июля размыло мост по рокадной дороге, из-за чего власти ограничили движение по этому участку. ЧП произошло в районе «Волгоград Арена». Однако 23 июля дорогу отремонтировали, и, а мост вернули на место.

Режим ЧС регионального значения, введенный в Амурской области 20 июля, продлен до пятницы. Причина — циклон, который прошел по территории 21–22 июля. Сообщается, что все водохранилища гидроэлектростанций работают в плановом режиме.

В области все же подтопило 29 домохозяйств. Власти обещают компенсировать убытки. Те, кто потерял урожай, получат по 10 тысяч рублей. Сумма выплат для владельцев домов, где вода поднялась выше уровня пола, составит до 70 тысяч рублей. На сегодняшний день причиненный паводком ущерб оценивают в 400 миллионов рублей.

Власти ввели режим ЧС в четырех районах республики Тыва в связи с повреждением дорог и мостов в период паводка.

«Режим ЧС введен четырех районах: Сут-Хольский, Тес-Хемский, Овюрский, Чаа-Хольский. Фактически сейчас идет третий этап паводка, размыты дороги и нарушено транспортное сообщение», — сказал глава регионального управления МЧС Андрей Назаров

В регионе проводился фестиваль «Устуу-Хурээ», но во время мероприятия от «большой земли» водой оказались отрезаны 415 человек.

Наводнения в районах Забайкальского края начались 8 июля. В Чите это был сильнейший потоп с начала истории наблюдения в 1936 году. В районе ввели режим ЧС и создали оперативный штаб. Общий ущерб от первой волны оценен в более чем миллиард рублей. В регионе продолжаются дожди, а региональный Гидрометцентр объявил 10 подряд штормовых предупреждений из-за ливней.

Большая вода повлияла и на таежных обитателей. Звери выходят из леса к населенным пунктам. В регионе уже сформировали бригады охотников для контроля за животными.