Сталкеры из четырех стран задержаны в Чернобыльской зоне 

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
«С начала года пограничниками совместно с представителями полиции задержаны 38 «экстремалов». Среди задержанных были не только наши соотечественники, но и граждане России, Литвы и Азербайджана», — говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, на выходных в зоне отчуждения были задержаны семеро сталкеров. Ими оказались жители Киева и Кропивницкого (бывший Кировоград). Им грозит штраф за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.