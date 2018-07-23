На северо-западе Китая более 5000 человек были экстренно эвакуированы из-за наводнений

Иньчуань, 23 июля / Синьхуа / — Более 5200 человек, проживающих в районе у подножия горы Хэлань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая , были в экстренном порядке эвакуированы, сообщили местные власти в понедельник.

С вечера воскресенья до утра понедельника в данном районе бушевал ливень. Максимальное количество осадков достигло 277,6 мм, местами дожди вызвали наводнения.

Под руководством штаба по борьбе с наводнениями и засухой автономного района компетентные ведомства, включая органы общественной безопасности, противопожарную службу, ведомства водного хозяйства и транспорта, незамедлительно приступили к работе по эвакуации жителей из пострадавших районов.

В ходе спасательной операции пропал без вести один сотрудник полиции, поиск которого в настоящее время продолжается. Еще один полицейский получил травмы и был госпитализирован.

Согласно прогнозу синоптиков, ливни продолжатся, ожидается подъем уровня воды в верховьях реки Хуанхэ. В связи с этим местные власти проводят необходимую подготовку к наводнениям. -0-