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На северо-западе Китая более 5000 человек были экстренно эвакуированы из-за наводнений
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На северо-западе Китая более 5000 человек были экстренно эвакуированы из-за наводнений 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Иньчуань, 23 июля /Синьхуа/ — Более 5200 человек, проживающих в районе у подножия горы Хэлань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, были в экстренном порядке эвакуированы, сообщили местные власти в понедельник.
С вечера воскресенья до утра понедельника в данном районе бушевал ливень. Максимальное количество осадков достигло 277,6 мм, местами дожди вызвали наводнения.
Под руководством штаба по борьбе с наводнениями и засухой автономного района компетентные ведомства, включая органы общественной безопасности, противопожарную службу, ведомства водного хозяйства и транспорта, незамедлительно приступили к работе по эвакуации жителей из пострадавших районов.
В ходе спасательной операции пропал без вести один сотрудник полиции, поиск которого в настоящее время продолжается. Еще один полицейский получил травмы и был госпитализирован.
Согласно прогнозу синоптиков, ливни продолжатся, ожидается подъем уровня воды в верховьях реки Хуанхэ. В связи с этим местные власти проводят необходимую подготовку к наводнениям. -0-
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