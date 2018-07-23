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Уровень безработицы на Тайване в июне составил 3,7 процента
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Уровень безработицы на Тайване в июне составил 3,7 процента 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Тайбэй, 23 июля /Синьхуа/ — В июне текущего года уровень безработицы на острове Тайвань зарегистрирован на отметке 3,7 процента, сообщило в понедельник статистическое ведомство острова.
По сравнению с маем уровень безработицы вырос на 0,07 процентного пункта, но в то же время был на 0,04 процентного пункта ниже показателя июня прошлого года.
Согласно данным, уровень безработицы среди представителей возрастной группы от 20 до 24 лет оказался самым высоким. На втором и третьем местах находятся люди в возрасте 15-19 лет и 25-29 лет соответственно.
Число занятых на острове в июне составило 11,42 млн человек, а безработных — 439 тыс. человек. -0-
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