Задымление прекратилось на месте пожара в центре Москвы

Спасателям удалось ликвидировать задымление, возникшее в результате пожара в здании в центре столицы, на место происшествия также прибыла скорая помощь, сообщили РИАМО очевидцы.

По их словам, с места происшествия, которое находится во дворе здания в районе станции метро «Маяковская», больше не поднимается дым. На месте работают спасатели и пожарные, также стоит машина скорой помощи.