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Задымление прекратилось на месте пожара в центре Москвы
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Задымление прекратилось на месте пожара в центре Москвы 

РИАМО 1 час назад
Спасателям удалось ликвидировать задымление, возникшее в результате пожара в здании в центре столицы, на место происшествия также прибыла скорая помощь, сообщили РИАМО очевидцы.
По их словам, с места происшествия, которое находится во дворе здания в районе станции метро «Маяковская», больше не поднимается дым. На месте работают спасатели и пожарные, также стоит машина скорой помощи.
Ранее сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице сообщил РИАМО, что в центре Москвы на кровле двухэтажного кирпичного здания, по адресу: Садовая-Триумфальная улица, дом 6, произошел пожар.
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