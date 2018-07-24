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Никто не пострадал при возгорании на крыше здания на юго‑востоке Москвы
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Никто не пострадал при возгорании на крыше здания на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пожарные ликвидировали возгорание на площади пять квадратных метров на крыше четырехэтажного административного здания на Привольной улице в столичном районе Выхино-Жулебино, при этом никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.
«В 15:36 была заявка о возгорании в здании по адресу: улица Привольная, дом 8. Это четырехэтажное задние. На крыше этого здания произошло тление утеплителя на площади пять квадратных метров. Наши сотрудники оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники организаций, расположенных в здании, провели самостоятельную эвакуацию до прибытия сотрудников МЧС.
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