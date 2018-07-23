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Срочно: По меньшей мере 11 человек погибли в результате нападения террористов-смертников на нигерийскую мечеть — местные жители
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Срочно: По меньшей мере 11 человек погибли в результате нападения террористов-смертников на нигерийскую мечеть — местные жители 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Абуджа, 23 июля /Синьхуа/ — По меньшей мере 11 человек погибли в результате нападения террористов-смертников на местную мечеть в штате Борно на северо-востоке Нигерии в понедельник. Об этом сообщают местные жители. —0—
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