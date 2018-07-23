Срочно: По меньшей мере 11 человек погибли в результате нападения террористов-смертников на нигерийскую мечеть — местные жители

ИА Синьхуа: последние новости

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