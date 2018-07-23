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В Башкирии горит 13 га леса
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В Башкирии горит 13 га леса 

ГОРОБЗОР.РУ 58 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Хайбуллинском районе близ населенного пункта Ашкадарово действует природный пожар на площади 13 гектаров. Как сообщает МЧС по Башкирии, возгорание произошло накануне и затронуло только наземную зону.
Пожар квалифицируется 3 классом опасности. На место прибыли 42 сотрудника МЧС. На данный момент горение удалось локализовать. Осложняет работу труднодоступная горная местность опасного участка и неблагоприятные условия. Синоптики Башгидромета прогнозировали в этом районе усиление ветра до 18 метров в секунду.
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