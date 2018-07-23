Штормовое предупреждение объявили в Забайкальском крае

Уточняется, что с 8 июля в зону подтопления попали 29 населенных пунктов. Реки подтапливали свыше 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач. На всей территории региона действует режим ЧС.

Синоптики Читинского гидрометцентра прогнозируют ливни и грозы на ближайшие три дня. Также ожидается повторная волна паводка. Жителям рекомендовано покинуть участки, расположенные в низиной местности и поймах рек, указано в сообщении пресс-службы.