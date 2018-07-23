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В Амурской области и Забайкалье ждут вторую волну паводков
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В Амурской области и Забайкалье ждут вторую волну паводков 

Авторадио 1 час назад
В среднем на три десятка сантиметров в сутки прибывает вода в Амуре и, возможно, это еще не предел. Синоптики не исключают вторую волну паводков в Амурской области и Забайкалье. Превышение отметок также в реках Зея и Селемджа. Возводить заграждения экстренным службам помогают и местные жители. Но пока вода прибывает, люди вынуждены покидать свои дома. Самая сложная ситуация сейчас в поселке Зазейском под Благовещенском. Вода подошла к домам буквально за три-четыре часа. Мебель и бытовую технику удалось сохранить не многим. Дороги превратились в настощие реки. На подмогу в пострадавший регион прибыли полсотни спасателей из соседнего Хабаровского края. С собой необходимое оборудование: лодки, гидрокостюмы и световые башни, чтобы работа не останавливалась даже ночью Паводок спровоцировал в соцсетях настоящую панику. Пользователи начали распространять видео о ЧП на Нижне-Бурейской ГЭС. Но руководство станции успокаивает: происшествий не было, уровень воды в водохранилище не критический. Непростой остается ситуация и в Забайкалье. Почти месяц там продолжаются дожди. В реках ожидается повторный подъем уровня воды. Подтопленными остаются десятки домов и несколько сотен дачных участков. Между тем, на ближайшие дни в регионе прогноз неутешительный — объявлено штормовое предупреждение.
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