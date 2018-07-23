На Кубани и в Адыгее объявили экстренное предупреждение в связи с ливнями

МАЙКОП , 23 июля. / ТАСС /. Экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями в сочетании с грозой, градом и ветром объявлено на территории Краснодарского края Адыгеи , сообщили в понедельник в Южном региональном центре МЧС России.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля, ночью и утром 25 июля в Краснодарском крае и Адыгее местами ожидаются сильные дожди, ливни. Они будут сопровождаться грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. На реках и водотоках юго-восточной и юго-западной территории Кубани, на Черноморском побережье от Анапы до Магри, а также в Адыгее возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", уточнили в ЮРЦ МЧС России.

В ведомстве отметили, что над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри Кубани в течение ближайших трех суток есть опасность формирования смерчей. В связи с этим есть вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением причальных сооружений, морских и маломореходных судов и возможной гибелью находящихся на них людей.

Как прокомментировала ТАСС заместитель руководителя Гидрометцентра Адыгеи Виктория Гусева, сохраняющееся с пятницы ухудшение погоды связано с малоподвижными циклонами, оказывающими влияние на территорию Северного Кавказа.

"Циклоны провоцируют локальные сильные дожди, ливни, достигающие критерия «опасное явление», местами град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится в ближайшие дни, пока не установится антициклон с ясной и сухой погодой. Пока уровень воды в реках Адыгеи в норме, поскольку длительное время в республике была засуха", — добавила Гусева.