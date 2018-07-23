Алтайский край ожидает первый транш в 180 млн рублей на восстановление дорог после паводка

"Первый транш 2018 года в размере 180 млн рублей — это, по сути, на проектирование и на подготовку к работам на следующий год. Я думаю, в ближайшее время сумма будет подписана, и край поучит первые деньги на возмещение ущерба [дорогам] по результатам паводка 2018 года", — сказал Гилев.

Как сообщалось ранее, регион ожидает получить около 940 млн рублей на восстановление дорог. По словам Гилева, из резервного фонда Алтайского края на ремонтные дорожные работы после паводка было направлено 50 млн рублей. Проезд обеспечен ко всем населенным пунктам.

В Алтайском крае в результате паводка в марте-апреле были повреждены около 48 км дорог и 49 мостов. В зону подтопления попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков, паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей. Край получил около 390 млн рублей на компенсации, позднее появились другие потерпевшие — регион ожидает на их поддержку порядка 85 млн рублей федеральных средств.