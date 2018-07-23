4-квартирный жилой дом тушили огнеборцы в Вашкинском районе

Пожар возник около 21 часа 22 июля в поселке Заречье. Причиной ЧП стала неисправная электропроводка в одной из квартир. Жильцы дома не пострадали, внутренняя отделка некоторых комнат уничтожена полностью.

Уже через 2 минуты после сообщения о пожаре, на место прибыли 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар удалось локализовать всего за несколько минут. Огонь повредил кухню и коридор одной из квартир, где и находился очаг возгорания. Благодаря слаженным действиям пожарных от огня удалось уберечь имущества примерно на 750 тысяч рублей.