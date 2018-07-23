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4-квартирный жилой дом тушили огнеборцы в Вашкинском районе
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4-квартирный жилой дом тушили огнеборцы в Вашкинском районе 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Пожар возник около 21 часа 22 июля в поселке Заречье. Причиной ЧП стала неисправная электропроводка в одной из квартир. Жильцы дома не пострадали, внутренняя отделка некоторых комнат уничтожена полностью.
Уже через 2 минуты после сообщения о пожаре, на место прибыли 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар удалось локализовать всего за несколько минут. Огонь повредил кухню и коридор одной из квартир, где и находился очаг возгорания. Благодаря слаженным действиям пожарных от огня удалось уберечь имущества примерно на 750 тысяч рублей.
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