В Хабаровском крае и ЕАО ожидают подтопления дорог и сельхозугодий

Гидрологи прогнозируют подтопление в ближайшие дни и недели сельхозугодий, дорог и дачных участков из-за дождей и смещения паводка на Амуре в Хабаровском крае и в Еврейской АО (ЕАО). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в дальневосточном гидрометцентре.

«Гребень паводка на Амуре сейчас находится у Благовещенска в Амурской области , через несколько дней он будет на территории ЕАО, а в первых числах августа — у Хабаровска », — сообщила начальник отдела гидрологических прогнозов Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Ефремова. По ее словам, «серьезных подтоплений в ЕАО не ожидается». Река, как прогнозируют специалисты, подтопит сельхозугодья, дороги, линии связи.

«А в Хабаровском крае, помимо прочего, подтопленными могут оказаться дачные участки на островах», — сказала Ефремова, уточнив, что поселения паводком затронуты, скорее всего, не будут.

По данным синоптиков, в ближайшие двое суток у Благовещенска уровень воды в Амуре поднимется на 5−30 см. От Благовещенска до села Елабуга в Хабаровском крае вода будет пребывать на 25−47 см в сутки. У Хабаровска уровень воды в реке к концу месяца составит 4−4,5 метра, а в первые дни августа — 4,8−5,5 метров, у Комсомольска-на-Амуре к 7−9 августа вода поднимется до 3,8−4,3 метра.

Как сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева, на этой неделе на юге Амурской области, в Еврейской АО и в Хабаровском крае ожидаются сильные дожди. Влияние на регионы окажет циклон, пришедший со стороны Китая

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО сообщает, что пока паводковая обстановка в регионе стабильна. В Хабаровском крае реки в настоящее время также находятся в своих берегах.

Паводок на Амуре сформировался из-за сильных дождей в Забайкалье. Там в зону подтопления попали десятки городов, разлившиеся реки с начала июля подтопили свыше 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач, повреждены и разрушены 40 автомобильных мостов.