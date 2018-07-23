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В Прикамье спасли мужчину, которого на надувном матрасе унесло ветром
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В Прикамье спасли мужчину, которого на надувном матрасе унесло ветром 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Сотрудники краевой службы спасения выручили из беды мужчину, которого унесло на надувном матрасе на 7 км по течению реки.
Сообщение о ЧП поступило 21 июля от ЕДДС Еловского района.
«Мужчину на надувном матрасе унесло ветром от берега вниз по течению реки Кама от деревни Плишкино. Поисково-спасательная группа выехала на поиски пропавшего мужчины в село Елово. Поиски были затруднены сильным волнением воды до трёх метров и скоростью ветра 11 м/с», — рассказали в пермской краевой службе спасения.
В итоге мужчину удалось найти в семи км от места начала поиска. Пострадавшего осмотрели сотрудники службы спасения и помогли ему добраться до населённого пункта.
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