В Прикамье спасли мужчину, которого на надувном матрасе унесло ветром

Сотрудники краевой службы спасения выручили из беды мужчину, которого унесло на надувном матрасе на 7 км по течению реки.

Сообщение о ЧП поступило 21 июля от ЕДДС Еловского района.

«Мужчину на надувном матрасе унесло ветром от берега вниз по течению реки Кама от деревни Плишкино. Поисково-спасательная группа выехала на поиски пропавшего мужчины в село Елово. Поиски были затруднены сильным волнением воды до трёх метров и скоростью ветра 11 м/с», — рассказали в пермской краевой службе спасения.

В итоге мужчину удалось найти в семи км от места начала поиска. Пострадавшего осмотрели сотрудники службы спасения и помогли ему добраться до населённого пункта.