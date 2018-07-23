Три человека погибли при взрыве газа на барже под Волгоградом

Следователи проверяют обстоятельства ЧП на судоремонтном заводе под Волгоградом . Об этом сообщается на сайте Южного следственного управление на транспорте. В результате происшествия три человека погибли. "По версии следствия, 23 июля 2018 года, примерно в 8 часов 30 минут, на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» в результате сварочных ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения", — говорится в сообщении. По данным местных СМИ, пострадали четыре человека.