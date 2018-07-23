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Три человека погибли при взрыве газа на барже под Волгоградом
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Три человека погибли при взрыве газа на барже под Волгоградом 

Газета.Ru 23 июля 2018
Следователи проверяют обстоятельства ЧП на судоремонтном заводе под Волгоградом. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управление на транспорте.
В результате происшествия три человека погибли.
"По версии следствия, 23 июля 2018 года, примерно в 8 часов 30 минут, на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» в результате сварочных ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения", — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, пострадали четыре человека.
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