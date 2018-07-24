Ливни и грозы накроют Иркутскую область

Сильные дожди, ливни и грозы пройдут с 25 по 27 июля в некоторых районах Иркутской области . Как сообщает Иркутскгидрометцентр, в селеопасных районах ожидаются продолжительные сильные дожди, грозы, град и северо-западный ветер 13 — 18 м/с. В центральных, южных и верхнеленских районах днем 26 июля и ночью 27 июля поднимется ветер 16-21 м/с.

Ночью 25 июля в Иркутской области будет +13, +18, при прояснении +4, +9, днем +26, +31, при облачной погоде +16, +21; 26 июля — ночью +13, +18, при прояснении +5, +10, днем +21, +26, при облачной погоде +13, +18.

24-26 июля по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Кроме того, во второй половине дня 24 июля ожидается дождь в западных районах области.