Ещё
Ливни и грозы накроют Иркутскую область
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

Ливни и грозы накроют Иркутскую область 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Сильные дожди, ливни и грозы пройдут с 25 по 27 июля в некоторых районах Иркутской области. Как сообщает Иркутскгидрометцентр, в селеопасных районах ожидаются продолжительные сильные дожди, грозы, град и северо-западный ветер 13 — 18 м/с. В центральных, южных и верхнеленских районах днем 26 июля и ночью 27 июля поднимется ветер 16-21 м/с.
Ночью 25 июля в Иркутской области будет +13, +18, при прояснении +4, +9, днем +26, +31, при облачной погоде +16, +21; 26 июля — ночью +13, +18, при прояснении +5, +10, днем +21, +26, при облачной погоде +13, +18.
24-26 июля по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Кроме того, во второй половине дня 24 июля ожидается дождь в западных районах области.
Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует избегать дальних поездок из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.
АиФ Иркутск: последние новости
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Якутии накрыл Иркутскую область Четверо взрослых и ребенок погибли на пожаре в Бохане Посещать леса Черемховского и Заларинского районов нельзя до 3 августа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов52
«Мы не доверяем России и никогда не будем»310
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»245
Путина попросили вмешаться еще в одну войну634
Пятилетняя девочка забила сверстника до комы8
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение