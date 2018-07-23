Двое в лодке и ребенок: спасение туристов на воде в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июл — РИА Новости Крым . В селе Стерегущее Раздольненского района спасли двух мужчин и ребенка, которых на лодке уносило в открытое море. Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления МЧС Происшествие произошло в воскресенье возле базы отдыха «Волна». Туристов в резиновом плавсредстве унесло от берега на расстояние 600 метрах. Прибывшие на место ЧП спасатели взяли лодку на буксир и доставили к берегу. В ней находились житель Чувашской Республики 1976 года рождения, житель Московской области 1973 года рождения и ребенок 2008 года рождения. В медицинской помощи они не нуждались.