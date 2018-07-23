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В ЛНР из-за грозы более двух тысяч человек остались без света
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В ЛНР из-за грозы более двух тысяч человек остались без света 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Более 2 тысяч абонентов остались без электроснабжения во время грозы в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС ЛНР.
"В Краснодонском районе в результате неблагоприятных погодных условий (гроза, порывистый ветер) без энергоснабжения остаются 2242 абонента", — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, семь населенных пунктов обесточены полностью, один частично. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.
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