В ЛНР из-за грозы более двух тысяч человек остались без света

ЛУГАНСК , 23 июл — РИА Новости . Более 2 тысяч абонентов остались без электроснабжения во время грозы в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС ЛНР. "В Краснодонском районе в результате неблагоприятных погодных условий (гроза, порывистый ветер) без энергоснабжения остаются 2242 абонента", — сообщили в МЧС. По данным ведомства, семь населенных пунктов обесточены полностью, один частично. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Читайте подробнее о конфликте на Украине >>