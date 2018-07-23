В Токио зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений 

Температура воздуха в японской столичной префектуре Токио превысила 40 °С впервые за всю историю наблюдений.
Об этом сообщает «Киодо».
Отмечается, что рекордные показатели были зафиксированы в городе Оме. Столбик термометра днём там достиг сначала 40,3 °С, а после добрался и до 40,8 °С.
При этом в городе Кумагая в соседней с Токио префектуре Сайтама температура поднялась до 41,1 °С, что тоже стало абсолютным температурным рекордом.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли в результате сильной жары в Японии за неделю, также почти 10 тыс. человек были госпитализированы с тепловыми ударами.