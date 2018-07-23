В Токио зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений

Температура воздуха в японской столичной префектуре Токио превысила 40 °С впервые за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает «Киодо».

Отмечается, что рекордные показатели были зафиксированы в городе Оме. Столбик термометра днём там достиг сначала 40,3 °С, а после добрался и до 40,8 °С.

При этом в городе Кумагая в соседней с Токио префектуре Сайтама температура поднялась до 41,1 °С, что тоже стало абсолютным температурным рекордом.