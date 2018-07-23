Ещё
В Токио зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Токио зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений 

RT на русском 1 час назад
Температура воздуха в японской столичной префектуре Токио превысила 40 °С впервые за всю историю наблюдений.
Об этом сообщает «Киодо».
Отмечается, что рекордные показатели были зафиксированы в городе Оме. Столбик термометра днём там достиг сначала 40,3 °С, а после добрался и до 40,8 °С.
При этом в городе Кумагая в соседней с Токио префектуре Сайтама температура поднялась до 41,1 °С, что тоже стало абсолютным температурным рекордом.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли в результате сильной жары в Японии за неделю, также почти 10 тыс. человек были госпитализированы с тепловыми ударами.
RT на русском: последние новости
В Краснодаре восстановили движение троллейбусов после ливня Около аэропорта Кабула произошёл взрыв сразу после прибытия вице-президента Афганистана В Новороссийске за полтора часа выпала месячная норма осадков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве54
Недовольству россиян в соцсетях положат конец273
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»785
Украинскую певицу затравили за любовь к России47
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение